Государственный министр Республики Арцах, начальник гражданской обороны Рубен Варданян провел экстренное рабочее совещание с руководителями и должностными лицами ведомств, занимающихся вопросами гражданской обороны. «Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате государственного министра Республики Арцах.

Рубен Варданян сообщил, что в правительстве будет создан оперативный штаб под его руководством, который будет работать в 24-часовом режиме, с целью координации ситуации, вызванной блокированием Азербайджаном дороги соединяющей с Арменией.

Отметив, что ситуация довольно сложная, и фактически Арцах оказался в блокаде Азербайджана, госминистр в то же время подчеркнул, что у правительства есть все возможности и потенциал для ее контролирования. Подчеркнув максимально организованную, планомерную и дисциплинированную работу государственных органов, он отметил важность оперативной связи, эффективной связи между ведомствами и административными районами, а также обеспечения должного информирования населения.

Главы ведомств доложили госминистру о положении дел в каждой из своих сфер, сообщив об имеющихся запасах и ресурсах. Государственный министр распорядился провести инвентаризацию и предоставить информацию о неотложных проблемах.