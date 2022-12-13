Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян опубликовал статью в британской газете «The Telegraph». Ниже «Арменпресс» представляет статью полностью.

«Когда в прошлом году мусульмане рохинджа подали в суд на Facebook, ненавистнические высказывания о геноциде и подстрекательские посты, продвигающие алгоритмы социальных сетей, оказались в центре международного внимания. Несмотря на то, что дезинформация остается серьезной проблемой для общества, новые технологии и платформы используются террористическими и вооруженными группами для распространения пропаганды и вербовки сторонников.

Роль новых технологий в нестабильном мире и их влияние на возможные геноциды и этнические чистки обсуждались на Глобальном форуме в Ереване, организованном Республикой Армения. Четвертая конференция, начиная с 2015 года, организованная при содействии специального советника Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида, была посвящена растущим проблемам и возможностям использования новых технологий для предотвращения геноцида.

Несмотря на огромные проблемы в области безопасности и агрессивное территориальное вторжение со стороны соседнего Азербайджана, который в настоящее время оккупировал около 140 квадратных километров суверенной территории Армении, Армения стремится объединить правительства, технологические компании, академические круги и гражданское общество для снижения рисков и ущерба, которые могут быть нанесены уязвимым группы и обществам использованием технологий.

Как нация, пережившая первый геноцид ХХ века, Армения несет огромную моральную ответственность за участие в международных усилиях по предотвращению преступлений против человечности.

Поэтому с 2008 года Армения инициировала в Совете ООН по правам человека пять резолюций по «Предупреждению геноцида», которые были приняты в результате консенсуса. Это еще одно свидетельство последовательности Армении в этой благородной кампании.

В этих резолюциях особое внимание уделяется образованию и повышению осведомленности как основам предупреждения. Резолюция 2022 года подчеркивает злоупотребление новыми технологиями, в частности платформами социальных сетей, а также, наряду с политикой этнических чисток, и опасность распространения дезинформации.

Преступления, совершенные в отношении езидов Ирака со времен Геноцида армян в Османской империи до недавнего времени, показывают, что меняются эти методы, следовательно, и эффективные способы борьбы с ними. Однако современные технологии «эффективно» использовались для пропаганды преступлений геноцида и дегуманизации. Например, во время Геноцида армян младотурки использовали телеграфы для быстрой передачи закодированных приказов о массовых убийствах. Во время Холокоста машины IBM использовались для быстрого определения местонахождения евреев. В Руанде радио было основным средством разжигания ксенофобии и обезличивания жертв.

В настоящее время Twitter, Telegram и другие социальные сети используются для распространения ксенофобии и даже чудовищных сцен совершенных преступлений, как это было в случае с азербайджанскими солдатами, совершившими военные преступления после вторжения в Армению в сентябре 2022 года.

Сегодня, с быстрым развитием новых технологий и интернета, где язык ненависти становится все более распространенным явлением, правительства и общества сталкиваются с самыми серьезными проблемами. Язык ненависти может превратиться в преступление на почве ненависти. А когда язык ненависти и демонизация других группировок становятся государственной политикой, это приводит к преступлениям против человечности и к геноциду.

С другой стороны, не следует забывать, что новые технологии в то же время могут стать одним из самых мощных инструментов, используемых в борьбе с геноцидом, потому что образование и осведомленность являются важными столпами борьбы с геноцидом.

Это лишь некоторые из тем, которые более подробно будут обсуждены в ходе стартовавшего в Ереване IV Глобального форума, который обещает вызвать большой интерес к изучению способов предупреждения геноцида с использованием современных технологий».