Республика Арцах 10 декабря будет отмечать 31-летие общереспубликанского референдума о независимости Нагорно-Карабахской Республики, Декларация о провозглашении которой была принята 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов с участием депутатов Советов всех уровней.

В этот день арцахцы практически единодушно высказались в поддержку независимой государственности — «за» 99,89 % участников голосования, «против» — 24 человека (0,02%), 96 бюллетеней были признаны недействительными.

Чтобы сразу отмести чьи бы то ни было попытки подвергнуть сомнению легитимность этого референдума под предлогом того, что в нем не принимали участие проживавшие тогда в Карабахе азербайджанцы, отметим, что ЦИК НКР были созданы все необходимые условия для проведения референдума на всей территории республики, включая и азербайджанонаселенные пункты. Так, администрации Шушинского района была направлена телеграмма с просьбой организовать участие азербайджанского населения района в референдуме. В азербайджанонаселенные пункты республики были отправлены бюллетени для голосования. Бюллетени были составлены на армянском, азербайджанском и русском языках и содержали следующий вопрос: «Согласны ли вы, чтобы провозглашенная Нагорно-Карабахская Республика была независимым государством, самостоятельно определяющим формы сотрудничества с другими государствами и сообществами?». Однако азербайджанское население НКР отказалось от участия в референдуме, приняв активное участие в развязанной властями Азербайджана агрессии против Арцаха.

Напомним, что с 1988г. власти Азербайджана организовывали и осуществляли зверские этнические чистки и акты геноцида в отношении проживавшего в стране армянского населения, в результате которых были жесточайшим образом убиты десятки тысяч человек, более 500 тысяч стали беженцами. Параллельно азербайджанские бандформирования организовывали кровопролитные набеги на населенные пункты Арцаха, безжалостно расправляясь с мирным населением, в т.ч. с женщинами, детьми, стариками.

В день референдума, 10 декабря 1991г., столица НКР — Степанакерт и другие армянские населенные пункты подвергались массированному артобстрелу из азербайджанских огневых точек. Не только референдум, но и подготовка к нему проходили в тяжелейших условиях агрессии Аз.ССР при поддержке высшего руководства Союза ССР. На всей территории Аз.ССР продолжались этнические чистки и акты геноцида в отношении мирного армянского населения, а в Арцахе полным ходом разворачивалась операция «Кольцо», в рамках которой войска МВД СССР совместно с ОМОНом Аз.ССР организовали депортацию армян с территории Геташена, Шаумянского района и ряда населённых пунктов Нагорного Карабаха. Только в первый период депортации, с 20 апреля по 20 мая 1991 г., в Геташене и Мартунашене, по данным спецкомисии ВС АрмССР, было убито 22 человека, а в Карабахе — 14 человек. В автономной области активизировались азербайджанские банды, которые устраивали засады на дорогах, убивали и брали в заложники сельчан, пастухов, обстреливали села, грабили и жгли фермы и посевы, угоняли скот… Одновременно обстреливались приграничные населенные пункты Армянской ССР в Иджеванском, Ноемберянском, Тавушском, Горисском, Капанском районах, имели место вторжения в ряд населенных пунктов, было сожжено село Воскепар Ноемберянского района. Были убиты 24 человека, из них 14 — милиционеры и 10 — гражданские лица. Ранено 5 милиционеров и 16 гражданских лиц. 104 человека, из которых 67 — сотрудники правоохранительных органов, были взяты в заложники войсками, вывезены в АзССР и переданы в руки aзербайджанских бандформирований.

Несмотря на жесточайшее давление высшего руководства СССР, группа независимых наблюдателей приняла участие в наблюдении за ходом референдума. Среди них Афанасьев Юрий Николаевич — народный депутат СССР и РСФСР, Смирнов Владимир Сергеевич — народный депутат СССР, Назаров Борис Лазаревич — председатель Информцентра по правам человека, Прошечкин Евгений Викторович — «Демократическая Россия», Воеводский Константин Эммануилович — Международный конгресс по правам человека СБСЕ, Санкт-Петербургский правозащитный центр, Буркова Инесса Емельяновна — Комитет российской интеллигенции «Карабах» (КРИК), Синявская Галина Петровна — «Движение против насилия», Лунина Елена Владимировна — Московский комитет родителей военнослужащих, Алексеевский Кирилл Михайлович — Клуб избирателей АН СССР и многие другие. Они вели работу в г. Степанакерте, Аскеранском, Гадрутском, Мардакертском, Мартунинском и Шаумяновском районах, посетили более 30 избирательных участков, присутствовали при подсчете голосов. Нарушений в процедуре голосования, выдачи бюллетеней, их оформления, подсчета голосов наблюдатели не нашли. Они особо отметили, что референдум проводился в условиях вооруженной агрессии против НКР, выражающейся в непрекращающихся обстрелах Степанакерта и других населенных пунктов с применением различных видов оружия, включая ракеты и артиллерию. В день голосования от обстрелов погибло 10 армян, ранено 11. Большинство женщин и детей г. Степанакерта ночевали в подвалах, были закрыты детские сады и ясли, школы. В ночь с 11 на 12 декабря в одну из школ Степанакерта попал артиллерийский снаряд. Был взорван городской водопровод, не было хлеба, медикаментов. Сформированный 28 декабря 1991г. парламент НКР принял Декларацию о государственной независимости, таким образом закрепив законодательно как результаты референдума, так и последовательность правовых актов, реализующих право народа НКР на самостоятельное определение своего политического статуса.

Сегодня в условиях изменившейся геополитической ситуации в регионе и разговоров о возможном подписании между Арменией и Азербайджаном «мирного» договора и делимитации/демаркации армяно-азербайджанской границы «на основе устава ООН и Алма-Атинской декларации», что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова якобы «решает вопрос статуса Карабаха» (подразумевается в составе Азербайджана — Г.М.), факт проведенного 31 год назад в Арцахе референдума обретает особое значение, со всей очевидностью показывая, что т.н. территориальная целостность Азербайджана и Алма-атинская декларация никакого отношения к Республике Арцах не имеют и иметь не могут.

Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ, его основах была подписана 21 декабря 1991г. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, подписанное 8 декабря 1991г. Россией, Белоруссией и Украиной, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины присоединилось ещё 8 республик: Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Азербайджан присоединился к ней лишь 24 сентября 1993г., когда к власти там вернулся Гейдар Алиев.

Очевидно, что на момент подписания вышеназванными странами Алма-атинской декларации Арцаха в составе Азербайджана уже не было. Нагорный Карабах, отметим, вышел из состава Аз.ССР в полном соответствии с существовавшим в то время законодательством СССР. А именно — в соответствии с принятым 3 апреля 1990г. Законом СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».

Ст. 3 этого Закона гласит: «В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. В союзной республике, на территории которой имеются места компактного проживания национальных групп, составляющих большинство населения данной местности, при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются отдельно».

Согласно пункту 7 ст.14 вышеупомянутого Закона, должен быть «согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР». Отметим, что 30 августа 1991г. внеочередная сессия Верховного Совета Азербайджана приняла «Декларацию о восстановлении государственной независимости» Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 гг., в которую не входили ни Нахиджеван, ни Арцах. Арцах был передан уже Советскому Азербайджану решением Кавбюро от 5 июля 1921 года.

Пункт 8 ст.14 говорит о необходимости согласования «статуса территорий, на которых компактно проживают национальные группы, упомянутые в части второй статьи 3 настоящего Закона, с учетом результатов их волеизъявления на референдуме».

В ст.15 данного Закона отмечалось: «Гражданам СССР, проживающим на территории выходящей республики, предоставляется право выбора гражданства, места жительства и работы. Выходящая республика компенсирует все издержки, связанные с переселением граждан из пределов республики».

Азербайджан не выполнил ни одного пункта из вышеназванного Закона. Исходя из этого 2 сентября 1991г., спустя 3 дня после одностороннего акта Азербайджана о “восстановлении независимости” в границах АДР, совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумянского районного Советов народных депутатов в строгом соответствии с вышеупомянутым Законом СССР №1409-I и провозгласила образование Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах Нагорно-Карабахской автономной области и армянонаселенного Шаумянского района. Референдум в НКАО прошел 10 декабря 1991г. уже после выхода Азербайджана из состава СССР, через несколько месяцев после этого решения, на совершенно законных основаниях.

В то же время власти Аз.ССР не сделали ни одного законного шага для выхода из состава СССР. Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» требовал проведения референдума в республике по этому вопросы. А референдум в Азербайджане был проведен через 8 дней после принятия Алма-атинской декларации, т. е. после формального прекращения существования СССР.

Более того, Азербайджан присоединился к Алма-атинской декларации в самый разгар развязанной им против Арцаха войны, когда уже не контролировал не только НКР, но и целый ряд прилегающих районов, отрезанных им от огромной территории переданного Сталиным Аз.ССР Карабаха.

Отметим также, что вплоть до официального распада СССР никто и никогда юридически не отменял Закон СССР от 3 апреля 1990г.

Не был отменен или признан противоправным также ни один акт, относящийся к провозглашению НКР и проведению всенародного референдума о ее государственно-правовом статусе.

Все это, без сомнения, прекрасно знают и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Но, на словах ратуя за соблюдение законов и правовых актов, действуют они исключительно в рамках собственных интересов и политической целесообразности, перекраивая государства и границы, что называется по живому…