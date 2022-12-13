Эдмон Марукян, посол Армении по особым поручениям, отмечает, что, перекрытием Лачинского коридора уже в течение суток, Азербайджан посылает четкие сигналы об этнической чистке. Как сообщает «Арменпресс», об этом Марукян написал в своем микроблоге в Twitter.

«Прошел уже день с тех пор, как Азербайджан заблокировал Лачинский коридор – единственный источник снабжения для 120 000 человек, 30 000 из которых дети. Азербайджан посылает четкие сигналы об этнической чистке, преступлении против человечности. Несмотря на молчание международного сообщества, армяне Нагорного Карабаха все еще верят в свой выбор демократии», — написал Эдмон Марукян.