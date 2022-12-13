Как сообщает «Арменпресс», специалист по геноциду Афинского национального университета Василиос Механецидис, выступая на IV Глобальном форуме «Против преступления геноцида» заметил, что Турция должна признать Геноцид армян, как это сделала Германия после Второй мировой войны, признав Холокост. Он заявил, что Турция должна извиниться и прекратить нападки на оставшихся в стране христиан и на их историческое и культурное наследие.

По словам геноцидоведа, Турция и сегодня продолжает культурный геноцид, направленный против греческого и армянского наследия.

«Церкви превращаются в мечети, конюшни и в другие объекты. Недавно мы видели превращение Айя-Софии в мечеть. Признание Турцией Геноцида следует рассматривать как способ остановить культурный геноцид. Государство, совершившее геноцид, должно признать его, принести извинения и принять меры по компенсации и восстановлению. Это государство историю геноцида и культурное наследие пострадавшего от него народа должно включить в учебники своей страны. ООН, ЕС и другие крупные организации должны быть более активны в этом вопросе», — заключил Василиос Механецидис.