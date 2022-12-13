Под руководством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, помимо членов Совета безопасности, на заседании присутствовали президент Республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, руководитель фракция НС «Гражданский договор» Айк Конджорян. Обсуждались развития, происходящие в регионе, в частности, ситуация в Лачинском коридоре.