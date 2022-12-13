Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, который не смог вернуться в Арцах после своего визита во Францию из-за перекрытия азербайджанцами Лачинского коридора, призывает международное сообщество обуздать политику геноцида Азербайджана.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле информационного агентства «Арменпресс», Давид Бабаян подчеркнул, что Арцах продолжает борьбу. «Все мы сейчас должны выступить единым фронтом, и я хочу призвать всех армян совместными усилиями сделать так, чтобы наш голос был услышан на различных международных площадках. Мы призываем международное сообщество предпринять шаги и пресечь проявление азербайджанской антигуманной, армяноненавистнической, геноцидальной политики и сделать все, чтобы открыть дорогу, потому что мы понимаем, к каким последствиям это может привести», — сказал Бабаян.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона, закрывая Лачинский коридор, который является единственным путем связи Арцаха с миром, пытается парализовать Арцах.

На пресс-конференции присутствовали также Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян и советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян, которые прибыли в Ереван для участия в IV Глобальном форуме «Против преступления геноцида» и не могут возвратиться в Арцах из-за перекрытия дороги.