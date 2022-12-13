Республика Арцах уже более суток находится в полной блокаде.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян в ходе экстренной пресс-конференции, организованной в пресс-холле «Арменпресс».

«Больше суток, уже 29 часов Арцах находится в полной блокаде. Тотальная блокада уже началась, это факт. Что касается вопроса, станет ли это прелюдией к более масштабным действиям, то это зависит от соответствующей реакции международного сообщества», — сказал Бабаян.

Он отметил, что отсутствие должной реакции и равнодушие со стороны международного сообщества могут стать причиной новых негативных развитий.

«Безнаказанность способствует агрессии. Естественно, когда они видят безнаказанность, а некоторые члены международного сообщества, например, Турция, наоборот, поощряют эти действия, то естественно, что Азербайджан становится смелее и идет на такие ужасные шаги – по сути, в 21 веке ведет целый народ к голодной смерти. Если мир прореагирует должным образом, я думаю, это возымеет свое действие», — сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Арцаха.

Он отметил, что все должностные лица и государственные учреждения Арцаха направили международному сообществу ряд важных сообщений относительно миротворческой миссии РФ и ее деятельности. «В первую очередь необходимо увеличить количество миротворцев, 1980 человек, стоящих вдоль линии соприкосновения, — это очень мало. Этому театрализованному азербайджанскому вторжению противостояли несколько миротворцев. Во-вторых, мы предложили предоставить российским миротворцам международный мандат, этого хотели и в Совет Безопасности ООН. Это придало бы международную легитимность и возможность предотвращать подобные провокации. Поскольку эти силы являются миротворческими, они не принуждают к миру, как это было в Косово, или где-либо еще. Получив международный мандат, миссии придали бы новое качество, и, возможно, ситуация стала бы стабильней», — отметил Бабаян, дополнив, что в очередной раз произошло грубое нарушение международного обязательства от 9 ноября 2020 года.