В результате блокирования Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, общины Мец Шен, Хин Шен, Ехцаох и Лисагор Шушинского района практически находятся в блокаде.

Как сообщили Арменпресс в Информационном штабе Арцаха, отсутствие связи со Степанакертом и другими населенными пунктами республики может вызвать гуманитарный кризис в этих населенных пунктах.

В связи с закрытием дороги поставки продуктов питания, в частности, хлеба и муки, а также других товаров первой необходимости в указанные населенные пункты из Арцаха не осуществляются.

Администрация Шушинского района по поручению оперативного штаба Республики Арцах поддерживает связь с общинами и предпринимает все возможные действия для удовлетворения насущных потребностей этих общин.