С 12 по14 декабря слушатели и руководящий состав Стратегического курса обороны и безопасности Школы развития оборонных институтов МО Грузии находятся в Армении с ознакомительным визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны РА, делегацию приняли в Управлении оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА. Для гостей был организован брифинг по политике обороны и безопасности Армении.

В рамках визита делегация побывала в Военных университетах Министерства обороны и им. В. Саркисяна.