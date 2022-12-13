Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 13 декабря провела беседу с председателем Совета ООН по правам человека, постоянным представителем Аргентины при ООН в Женеве Федерико Вильегасом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, Григорян представила собеседнику деятельность аппарата омбудсмена как национального института по защите прав человека. Защитник также поблагодарила посла Вильегаса за его участие в 4-м Глобальном форуме «Против преступления геноцида», за его важные месседжи и важную работу в Совете ООН по правам человека в целом.

Кристине Григорян воспользовалась возможностью, чтобы представить председателю Совета ООН по правам человека гуманитарные последствия и риски закрытия азербайджанцами единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, а также подчеркнула, что международные организации не должны игнорировать такие сигналы политики геноцида.

Стороны обменялись мнениями о возможностях актуализации подобных вопросов в рамках различных механизмов ООН.