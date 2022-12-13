С 3 декабря толпы азербайджанских спецназовцев перекрывают движение по Бердзорскому (Лачинскому) гуманитарному коридору, связывающему Арцах и Армению, и, стремясь прорваться к арцахскому Кашенскому медному руднику под надуманными экологическими предлогами, терроризируют арцахцев и миротворцев.

После провала провокации с переодетыми в гражданское и представившимися «экологами» спецназовцами апшеронские террористы проявили свои истинные мордовороты. 12 декабря азербайджанские спецназовцы, среди которых были замечены террористы — участники агрессии против Арцаха осенью 2020 г., подкрепив свои ряды согнанными в Бердорский коридор женщинами (для блезиру, чтобы придать акции «мирный» характер) и кучами журналистов-телевизионщиков, устроили там настоящую свистопляску, всячески провоцируя на конфликт перекрывших им дорогу российских миротворцев. На распространившихся в соцсетях видео видно, как азербайджанские журналисты пытаются действовать стоящим стеной миротворцам на нервы, задавая истеричными голосами провокационные вопросы, вопя «это наша земля, вы не имеете права нас сюда не пускать» и тыча в них микрофонами, будто штык-ножами. Особо агрессивные толкали миротворцев и выделывали перед ними балетные па с поднятыми вверх руками со знаком турецкой террористической организации «Серые волки»…

Напомню, что боевики этой террористической организации принимали активное участие в агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 г. и, как турецкие наемники из числа боевиков из ближневосточных террористических организаций отличались особой жестокостью в отношении как армянских военнослужащих, так и мирного населения, включая женщин и стариков, которым живьем отрезали уши, носы, головы…

«Серые волки» стояли за расстрелом российских летчиков в небе Сирии в 2015 году, убийством посла России в Турции и многих других преступлениях.

Напомню также, что после оккупации Шуши представители официальной Анкары заявили о намерении открыть в захваченной древней столице Арцаха школу «Серых волков». После поднявшегося по этому поводу шума Баку и Анкара от этой идеи вроде как отказались. Но, видно, втихаря, как мы и предполагали еще в 2020 г., все же открыли. Под вывеской расположившихся в Шуши ВС Азербайджана, руководство которыми практически полностью перешло к турецким генералам. Не случайно именно в эти дни начальник оперативного управления сухопутных войск ВС Турции генерал-полковник Бахтияр Эрсай, участвовавший в войне против Арцаха в 2020 г., был назначен советником министра обороны Азербайджана. Именно Эрсай отвечает за работу по перестройке ВС Азербайджана по турецкому образцу. Так что, совершенно не исключено, что провокация в Бердзорском коридоре была спланирована именно турецкими военными.

Примечательно также, что в ноябре силы специального назначения Азербайджана и Турции провели в Джракане (Джебраил) учения по ведению боевых действий в населённых пунктах и КТО». Из названия ясно, что будущими целями нападения апшеронских террористов будут населённые пункты. И, кстати, ничего не сообщается о выводе многих тысяч турецких спецназовцев из Азербайджана. Не исключено, что и они окопались близ Бердзорского коридора. А может готовятся к провокации, не сказать, к военным действиям, на другом направлении.

Надеюсь, об этом доложат спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаару, который по итогам Всемирного форума TRT World Forum в Стамбуле заявил, что «Турция может многое предложить для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном». Может, г-н Клаар, — войну!

«Сейчас самое подходящее время для нормализации отношений с Арменией. Азербайджан при поддержке Турции смог отнять у Армении значительную часть своих земель. У Армении есть политические и экономические проблемы. Для Турции подходящее время, чтобы отобрать у Армении то, что она хочет», – заявил бывший премьер-министр Турции, лидер «Партии будущего» Ахмет Давутоглу, касаясь темы нормализации отношений с Арменией.

Г-н Клаар глубоко ошибается, если полагает, что руководители Турции мыслят по-другому.

Так или иначе, а в результате азербайджано-турецкой провокации в Бердзорском коридоре 12 декабря Арцах уже более суток изолирован от внешнего мира. Дорога закрыта в обе стороны. Сотни граждан Арцаха и Армении блокированы в Горисе. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.

Всю ночь расставившее перед усиленным постом миротворцев палатки стадо кочевого сброда продолжало шабаш, выкрикивая оскорбления в адрес армян, российских солдат и требуя к себе командующего РМК РФ генерала Волкова.

Как мы уже писали, дело вовсе не в надуманных экологических проблемах, а в стремлении Баку и Анкары прорваться в охраняемый миротворцами Арцах, заполучить контроль над Кашенским рудником, на который положили глаз британские золотодобывающие компании, а вместе с ним и влияние на ситуацию в армянском государстве со всеми вытекающими последствиями.

Вообще-то все происходящее напоминает события конца 1980-х — начала 1990-х, когда Азербайджан блокировал все ведущие в Арцах транспортные коммуникации. Бердзор (Лачин) тогда полностью находился под контролем Баку. По всей территории Азербайджанской ССР шли этнические чистки и акты геноцида в отношении армянского населения, а против Арцаха азербайджанцы развязали широкомасштабную войну.

Ситуация в определенной мере повторяется — дорога перекрывается, создается гуманитарная катастрофа с целью вынудить армян покинуть родную страну. Как неоднократно открыто заявлял предводитель апшеронских террористов по фамилии Алиев, «не уйдете сами, применим силу».

Угроза геноцида вновь нависла над Арцахом. А мир опять молчит. СМИ России ничего не пишут о создавшейся ситуации, хотя действия Азербайджана напрямую направлены на дискредитацию российского миротворческого контингента И именно от решительных действий российских миротворцев, у которых, как можно увидеть на многочисленных видео, руки уже просто чешутся, сегодня зависит очень многое. Однако решение по поводу этих самых решительных действий должно приниматься на более высоком политическом уровне.

Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина главарю апшеронских террористов Алиеву пока должного воздействия не возымел. Провокации продолжаются…

Власти Арцаха создали оперативный штаб, который будет действовать круглосуточно с целью координации работы в ситуации, вызванной блокировкой дороги, соединяющей Арцах с Арменией.

Парламент Арцаха выступил с заявлением с призывом:

«Ожидаем от РФ как участника Трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 и гаранта мира и стабильности в регионе, принять незамедлительные меры по обузданию экстремистских устремлений Азербайджана, ставящих под сомнение право арцахских армян на существование и проживание на своей родной земле, а также полномочия российской миротворческой миссии.

Мы призываем международные организации и государства-члены ООН осудить геноцидную политику Азербайджана и срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН для принятия практических мер по предотвращению.

Мы призываем наших соотечественников в Армении и Диаспоре использовать все возможности, чтобы высказаться на различных площадках о гуманитарной катастрофе, созданной Азербайджаном в Арцахе, встать на защиту прав арцахских армян и быть готовыми к необходимым действиям в этом направлении».