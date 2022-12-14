Коалиция инклюзивных правовых реформ выразило беспокойство по поводу закрытия дороги Степанакерт-Горис, которая является единственной связывающей Арцах с Арменией дорогой.

“Закрытие дороги больше одного дня окажется бедственным особенно для жителей Арцаха, имеющих инвалидность и другие проблемы со здоровьем. Из-за блокады перемещение лиц, нуждающихся в скорой медицинский помощи, в больницы Армении невозможно.

Доставка лекарств и необходимых продуктов прекращена. Подача газа прекращена. На дорогах остались тысячи людей в холодных погодных условиях.

От международных организаций и дипломатических представительств ждем, что они, пользуясь своим влиянием, осудят массовое нарушение со стороны азербайджанского правительства прав жителей Арцаха. Призываем гуманитарные организации оставаться верными своей миссии и оказать срочную помощь арцахцам, имеющим инвалидность, независимо от их местонахождения”, — как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении.