1100 мирных жителей, 270 из которых несовершеннолетние, не могут вернуться в свои дома из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МВД Республики Арцах.

В результате взаимодействия с правительством Армении, муниципалитетом Сюникской области и мэрией Гориса они укрылись в Сюнике, а некоторые из них укрылись в селах Бердадзорского подрайона Шушинского района.

Сотрудники МВД, несущие службу в районе, находятся в постоянном контакте с гражданами. Такого рода провокациями Азербайджан продолжает нарушать права на свободное передвижение, надлежащую медицинскую помощь и другие гуманитарные права тысяч граждан.