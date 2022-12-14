Правящая фракция Национального собрания Армении «Гражданский договор», обращаясь к Совету Безопасности ООН и к странам-членам, к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, рассчитывает, что миротворческие силы, отвечающие за безопасность Нагорного Карабаха, будут иметь международно утвержденный мандат или будут наделены более широким международным миротворческим мандатом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил депутат фракции Саркис Ханданян на внеочередной сессии НС в ходе обсуждения проекта заявления в связи с создаваемым Азербайджаном в Нагорном Карабахе гуманитарным кризисом.

Депутат подчеркнул, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года четко указано, что Лачинский коридор, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, остается под контролем российских миротворческих сил, а Азербайджан гарантирует передвижение граждан, транспортных средств, грузов по коридору, безопасность движения в обе стороны. «Исходя из этого положения, проект заявления, представленный фракцией «Гражданский договор», естественно, содержит призыв к России обеспечить полное выполнение взятых на себя обязательств в зоне контроля миротворцев, то есть обеспечить связь Нагорного Карабаха с Арменией.

По словам депутата, армянская сторона ожидает, что это обязательство будет выполнено для разрешения создавшегося кризиса. Однако в целях поиска более долгосрочных решений и недопущения подобных ситуаций в будущем, в целях защиты армян Нагорного Карабаха от опасности гуманитарной катастрофы деятельность миротворческих сил в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского Коридор необходимо в определенной степени переосмыслить и придать ей стабильность и авторитет. «В первую очередь речь идет о сроке дислокации миротворческих сил. Согласно объявлению от 9 ноября, срок действия миротворцев установлен на 5 лет с возможностью автоматического продления.

Однако, пока нагорно-карабахский вопрос не будет всесторонне разрешен, пока не будут определены и международно гарантированы параметры защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, мандат миротворцев должен быть продлен или стать бессрочным до окончательного решения вопроса», — сказал Ханданян, добавив, что премьер-министр Армении озвучивал это предложение как публично, так и на последней трехсторонней встрече, состоявшейся в Сочи.

По его словам, до всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха и защиты их от угроз Азербайджана необходимо максимально вовлечь международное сообщество в разрешение подобных кризисов. «Поэтому, обращаясь в Совет Безопасности ООН, к странам-членам и к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, мы ожидаем, что миротворческие силы, отвечающие за безопасность Нагорного Карабаха, будут иметь международно утвержденный мандат или будут наделены более широким международным миротворческим мандатом.

Первым шагом в этом направлении может стать направление миссии ООН и ОБСЕ по установлению фактов для мониторинга гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, что продемонстрирует необходимость международного мандата миротворцев», — заключил депутат.