Президент Арцаха подписал указ о ряде мер, реализуемых в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, согласно указу, в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения Республики Арцах и предотвращения возможных угроз в связи с ситуацией, созданной блокированием автодороги Степанакерт-Горис Азербайджаном 12 декабря 2022 года и на основании «О правовом режиме военного положения» решено:

Перевести на режим военного положения объекты особой важности для органов государственной власти и местного самоуправления, обороны, государства и экономики;

При необходимости ограничить право свободного передвижения по территории Республики Арцах, а также установить особый режим выезда с указанной территории;

Осуществлять охрану жизнедеятельности населения, особо охраняемых объектов и объектов, обеспечивающих деятельность транспорта, а также объектов, представляющих наибольшую угрозу жизни и здоровью населения и окружающей среде;

Ограничить право на свободу собраний, запретить забастовки и другие меры, останавливающие или приостанавливающие деятельность организаций, при необходимости приостанавливать деятельность организаций, занимающихся пропагандистской и иной деятельностью против обороноспособности и безопасности Республики Арцах в соответствии с военным положением и Законом;

В целях реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и обеспечения применения временных ограничений прав и свобод создать оперативный штаб;

Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян назначается начальником Оперативного штаба;

Установить, что указания начальника Штаба, вытекающие из настоящего указа, обязательны для исполнения государственными органами и органами местного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами;Поручить Правительству Республики Арцах со вступлением в силу настоящего постановления установить особый порядок продажи, закупки и оборота продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.