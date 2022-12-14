В связи с блокированием Азербайджаном дороги, соединяющей Арцах с Арменией, и остановки подачи газа в медицинских учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Арцах, временно приостановлены плановые операции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха, уточняя, что в настоящее время в медицинских учреждениях нет дефицита медикаментов и предметов медицинского назначения, необходимых для оказания первой помощи. На данный момент в отделении реанимации Республиканского медицинского центра Минздрава Арцаха находятся 11 пациентов, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Есть медучреждения, которые отапливаются дизельным топливом, и поставок не хватает, есть и медучреждения, которые из-за перекрытия подачи газа используют электрообогреватели.

Министерство здравоохранения Республики Арцах принимает все возможные меры для надлежащего преодоления создавшейся ситуации.