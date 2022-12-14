Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Парламенте страны, отвечая на вопрос депутата Ван де Граафа об Армении и Азербайджана, а также перекрытой дороги в Нагорный Карабах (Лачинский коридор), отметил, что вопрос обсуждался с послом Азербайджана на встрече, состоявшейся 14 декабря в Министерстве иностранных дел.

«Этот вопрос не стоит на повестке дня Европейского совета, но он привлек внимание ЕС. Очевидно, что Франция и другие страны привержены поиску урегулирования этого конфликта между Арменией и Азербайджаном путем переговоров. Необходимо предотвратить дальнейшее обострение. На саммите 44 стран в Праге, в котором также участвовали Армения и Азербайджан, такую попытку предпринял президент Франции. Мы поддерживаем посреднические усилия ЕС», — как сообщает «Арменпресс», сказал Марк Рютте.

Он согласился с депутатом, что полученные сообщения довольно тревожны, потому что большое количество людей оказались в тупике.

«Поэтому мы продолжим держать этот вопрос в наших обсуждениях», — сказал он.С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом. Вечером 13 декабря азербайджанская сторона прервала и газоснабжение Республики Арцах.