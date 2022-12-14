Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян ожидает от международного сообщества, особенно от Организации Объединенных Наций, конкретных действий в связи с последними провокационными действиями Азербайджана и блокадой Арцаха. Как сообщает Арменпресс, такую точку зрения Степанян высказал на брифинге с журналистами.

Омбудсмен Арцаха сообщил, что согласно собранной ими информации, есть 1100 человек, которые либо не могут вернуться в Армению из Арцаха, либо остались в Армении и не могут добраться до Арцаха, 270 из которых дети. Часть из них сейчас в Горисе, часть — в Ереване. В Арцахе остановлена работа некоторых школ, детских садов, государственных и жизненно важных учреждений. Некоторые больницы отапливаются газом. Омбудсмены Армении и Арцаха скоро представят совместный доклад, где представят последствия закрытия азербайджанцами Лачинского коридора.

Коснувшись деятельности ООН, он сказал: «Идет третий день, а международная организация, созданная с целью борьбы за права человека и мир во всем мире, не отреагировала и не дала оценок».

Омбудсмен Арцаха в частных беседах в Ереване на полях Глобального форума «Против преступления геноцида» проинформировал представителей ООН о состоянии Арцаха.

«И после всего этого мне печально не получить никакой реакции со стороны главной правозащитной организации — Организации Объединенных Наций», — отметил Степанян, выразив надежду, что в ближайшее время эта ошибка будет исправлена.

«Конечно, призывы тоже важны и имеют сдерживающее значение, но на этот раз должны быть применены конкретные действия. Существует мнение, что для того, чтобы в конечном итоге гарантировать право народа Арцаха на жизнь, ООН должна использовать международный инструментарий, будь то предоставление международного мандата миротворцам, или открытие различных агентств ООН в Степанакерте. Ведь есть часть часть Земли под названием Нагорный Карабах, где живут люди, и у этих людей есть права, и международное сообщество обязано обеспечить реализацию этих прав», — сказал омбудсмен Арцаха.

По его словам, ответственными за сложившуюся ситуацию являются стороны трехстороннего заявления, которые являются гарантом того, что люди вернутся и будут жить в Арцахе. Но оставлять ответственность только на подписавших трехстороннее заявление неправильно, потому что в международном праве есть принцип ответственности по защите, который подразумевает, что если народу угрожает геноцид, этническая чистка, то международное сообщество обязано вмешаться. А частью международного сообщества являются все.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом. Вечером 13 декабря азербайджанская сторона прервала и газоснабжение Республики Арцах.