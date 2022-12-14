Парламент Нидерландов 13 декабря принял представленный рядом фракций документ относительно закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом сообщили Арменпресс в Федерации армянских организаций Нидерландов.

В документе говорится, что, несмотря на договоренности от 9 ноября 2020 года, Азербайджан закрыл Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, и перекрыл подачу газа из Армении в Нагорный Карабах.

В документе также говорится, что «российские миротворцы не вмешиваются на этой территории, и что эта ситуация грозит созданием чрезвычайной гуманитарной ситуации для населения Нагорного Карабаха».

Кроме того, парламент призывает правительство призвать Совет Европы выступить с совместным обращением к Азербайджану с призывом прекратить враждебные действия против народа Нагорного Карабаха и открыть коридор.