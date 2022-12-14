Первым финалистом завершающегося в Катаре чемпионата мира по футболу стала национальная сборная Аргентины, которая после 8-летнего перерыва вновь сыграет в решающем матче главного футбольного соревнования планеты. В полуфинале действующие обладатели Кубка Америки крупно обыграли серебряных призеров прошлого мирового первенства — хорватов. Аргентина добилась полного реванша за поражение от сборной Хорватии (0:3) в матче группового этапа ЧМ-2018.

Похоже, аргентинцы, ведомые семикратным обладателем приза «Золотой мяч» (он вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона) Лео Месси, набирают обороты и весьма мощны. Это обстоятельство придает ожиданиям от финального матча особый оттенок. В полуфинале с хорватами аргентинцы наконец-то показали ту игру, которую от них долго ждали болельщики. Особенно хорош был 35-летний Месси, сыгравший так, как делал это на пике карьеры. И кажется, что он полностью готов воспользоваться своим, возможно, последним шансом стать чемпионом мира и завоевать, возможно, единственный главный титул, отсутствующий в его послужном списке.

А хорваты тоже молодцы. Несмотря на крупное поражение, они проявили бойцовский характер и боролись до конца, однако этого все же было недостаточно для выхода в финал. Аргентинцы, в отличие от предыдущих соперников сборной Хорватии — бразильцев, не простили своим визави ошибки в обороне и сполна воспользовались ими.

По сравнению с предыдущим матчем с голландцами, наставник аргентинцев Лионель Скалони внес два изменения в основном составе: дисквалифицированного на эту игру Акунью сменил Николас Тальяфико, а вместо Лисандро Мартинеса на поле вышел Леандро Паредес. Таким образом, сборная Аргентины отошла от схемы с тремя центральными защитниками, перейдя на 4-4-2 с Де Паулем и Макаллистером на краях полузащиты и Паредесом и Фернандесом в опорной зоне. А вот главный тренер сборной Хорватии Златко Далич воздержался от изменений, вновь предпочтя систему 4-3-3. На острие атаки выдвинулся Марио Пашалич, а на флангах нападения обосновались Иван Перишич и Андрей Крамарич.

По сути, относительно равное соперничество получилось только в первые полчаса игры, когда команды вели позиционную борьбу и поочередно владели мячом. При этом особых угроз воротам не возникало. Запомнился только дальний удар Энцо Фернандеса, с которым голкипер хорватов Доминик Ливакович сумел справиться. Ситуация кардинально изменилась на 32-й минуте, когда Ливакович, прерывая проход Хулиана Альвареса, во вратарской площадке придержал его руками. Назначенный пенальти четко реализовал Месси, забивший свой 97-й гол за «альбиселесте».

Хорваты сразу ринулись отыгрываться и тут же пропустили второй гол. Альварес после сольного прохода удвоил счет. На 69-й минуте он же после классной передачи Месси с правого края установил окончательный счет — 3:0. Аргентинцы ждут соперника по финалу, который определится в сегодняшней встрече сборных Франции и Марокко, а хорваты готовятся к намеченному на 17 декабря матчу за 3 место.

Сборная Аргентины — чемпион мира 1978 и 1986 годов и серебряный призер мировых первенств 1930, 1990 и 2014 годов.

Полуфинал. Аргентина — Хорватия 3:0

Голы: Лионель Месси, 34 — с пенальти (1:0), Хулиан Альварес, 39 (2:0), Хулиан Альварес, 69 (3:0).

Лионель Месси установил ряд рекордов в матче с хорватами

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси обновил ряд рекордов в полуфинальной игре между сборными Аргентины и Хорватии.

Как информирует Opta, 35-летний форвард установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год. В 2022 году на его счету уже 16 мячей за национальную команду. Прежний рекорд Месси датируется 2012 годом — 12 голов за сборную. Он также выдал 30-ю в этом календарном году голевую передачу во всех турнирах и 350-ю в профессиональной карьере.

Месси стал также лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины на чемпионатах мира. Он довел количество забитых им на мировых первенствах голов до 11, обойдя в списке лучших бомбардиров аргентинской команды Габриэля Батистуту, сообщает ТАСС.

Одновременно Месси повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира. Матч с Хорватией стал для него 25-м на чемпионатах мира. Нынешний турнир является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Маттеус выступал на мировых первенствах в 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годах.

Оркестр перед матчем Аргентина — Хорватия исполнил романс Бориса Фомина «Дорогой длинною»

Катарский оркестр исполнил романс Бориса Фомина «Дорогой длинною» перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии, сообщает ТАСС.

Мелодия стала популярной на Западе, после того, как в 1962 году американец Юджин Раскин написал новые английские слова на несколько измененную мелодию и записал ее под названием «Those Were the Days». Существуют также версии на португальском, испанском, турецком, нидерландском, литовском, эстонском, финском, шведском, чешском, словацком, польском, белорусском, хорватском, румынском, венгерском, японском, китайском, немецком, иврите и вьетнамском языках.

Зинедин Зидан может возглавить сборную Бразилии

Бывший капитан сборной Франции, чемпион мира и Европы, экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может стать главным тренером сборной Бразилии, сообщает Ok Diario.

По данным издания, на пост рулевого бразильцев претендовал также бывший главный тренер испанской «Барселоны», ныне возглавляющий английский «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но от его кандидатуры отказались из-за слишком больших финансовых запросов. На ЧМ-2022 Бразилия вылетела в 1/4 финала, после чего команду покинул главный тренер Тите.