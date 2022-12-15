Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью на министерской встрече Совета Безопасности ООН «Новая ориентация для реформированной многосторонности».

«Арменпресс» представляет выступление полностью.

«Господин Председатель,

Ваши превосходительства,

Члены Совета Безопасности.

Я рад своему участию в сегодняшней дискуссии в Совете Безопасности ООН и благодарен моему уважаемому коллеге, министру иностранных дел Индии, за приглашение.

Индийское председательство выбрало очень актуальную и важную тему для этой открытой дискуссии.

Международные отношения, какими мы их знаем, похоже, находятся на переходном этапе. Кризис глобальной безопасности, в котором мы все находимся, довольно сильно повлиял на функционирование многосторонней системы.

Конечно, могут быть и противоположные мнения, что неудачи многосторонней системы привели к ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня. Это похоже на историю о курице и яйце, поэтому я думаю, что будет уместнее сосредоточиться на том, как следует реформировать многосторонность на основе извлеченных уроков.

Если бы я попытался дать очень упрощенное определение многосторонности, я бы назвал ее «способностью достигать и выполнять обязательства, основанные на взаимном согласии». Чтобы найти общий язык, мы должны придерживаться всеобщих красных линий, по отношению к которым недопустим двусторонний подход. И эти красные линии в первую очередь отражены во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН.

Будем надеяться, что эта важная открытая дискуссия послужат основой для размышлений в нашей совместной борьбе за сохранение и совершенствование многосторонней системы для будущих поколений.

Г-н Председатель, Армения по-прежнему твердо привержена принципам многосторонности, основанным на целях и принципах Устава Организации Объединенных Наций, включая неприменение силы или угрозы силой и мирное урегулирование споров. В мире, где, к сожалению, продолжаются конфликты, запрещение применения силы и строгое соблюдение принципов мирного разрешения конфликтов необходимы для поддержания международного мира и безопасности.

Организация Объединенных Наций должна противостоять порочной практике навязывания односторонних решений и приоритета насилия над мирным урегулированием. Попытки сделать нормой применение силы в межгосударственных отношениях, развязывать войны и совершать зверства — несовместимы с базовыми ценностями и целями Организации Объединенных Наций и они во все времена однозначно должны осуждаться и отвергаться. Наращивание потенциала ООН и Совета Безопасности ООН с целью предотвращения и реагирования на подобные тревожные вызовы — важно для достижения цели поддержания международного мира и безопасности. Армения поддерживает усилия по реформированию институтов многосторонности и повышению многосторонности и эффективности Совета Безопасности, включая и усилия Индии по реагированию на существующие и возникающие вызовы и угрозы международному миру и безопасности.

Уважаемые коллеги, Армения непосредственно стала очевидцем последствий регресса многосторонности. Международное сообщество не смогло предотвратить применение Азербайджаном силы против народа Нагорного Карабаха, что привело к тысячам жертв, раненных и новой волне перемещений. Вопрос о правах и безопасности народа Нагорного Карабаха все еще нуждается в решении. Народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность достойно и мирно жить на своей Родине.

Регресс многосторонности проявился и в неспособности сопредседательства Минской группы ОБСЕ, получившего мандат Совета Безопасности, выполнять свои обязанности. Одна из конфликтующих сторон фактически блокирует работу этого формата. Более того, она в одностороннем порядке заявляет, что нагорно-карабахский конфликт решается путем применения силы, тем самым препятствуя возможному урегулированию конфликта с помощью международных посреднических усилий, а вызовы безопасности в нашем регионе лишь увеличились в условиях ограниченного интереса международного сообщества. Суверенные территории Армении постоянно подвергаются нападениям. Последний крупный инцидент произошел в сентябре этого года. Мы попросили созвать экстренное заседание Совета Безопасности, чтобы полностью оценить ситуацию и держать этот вопрос в центре внимания. С сожалением должен сообщить, что ситуация с безопасностью не претерпела каких-либо существенных улучшений. Несмотря на призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает оккупировать суверенные территории Армении. Мы постоянно сталкиваемся с растущей военной риторикой Азербайджана, который откровенно угрожает нашему суверенитету и территориальной целостности.

Спустя два года после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе вопрос возвращения армянских военнопленных остается нерешенным. Азербайджанская сторона продолжает искажать действительность с целью искусственного уравновешивания гуманитарных проблем и превращения вопроса возвращения армянских военнопленных в предмет торга, что абсолютно неприемлемо и не должно допускаться международным сообществом. Более того, международные гуманитарные структуры, в том числе и действующие в рамках ООН, до сих пор не могут оказать столь необходимую помощь населению Нагорного Карабаха, фактически игнорируя, вопреки глобальному обещанию Оовестки устойчивого развития на период до 2030 года.

По иронии судьбы, доступ в Нагорный Карабах оказался заблокирован не только для международных гуманитарных организаций, но и для проживающих там людей. Вот уже третий день Азербайджан, грубо нарушая свои международные обязательства, блокирует Лачинский коридор, являющийся единственным путем жизнеобеспечения, тем самым отрезая Нагорный Карабах от Армении и внешнего мира. Пока мы здесь говорим, народ Нагорного Карабаха лишен права на свободное передвижение, матери разлучены со своими детьми, тяжелобольные люди не могут получить медикаменты и помощь. Более того, в условиях холодной зимы Азербайджан сорвал подачу газа в Нагорный Карабах.

Уважаемые коллеги, Нагорному Карабаху угрожает непосредственная угроза продовольственного, энергетического и общего гуманитарного кризиса, и если не разрешить ситуацию, она приведет к катастрофе. И в таких условиях руководство Азербайджана утверждает, что они готовы обеспечить права и гарантии безопасности армян, и что никаких международных механизмов или присутствия не требуется. То, что мы имеем сейчас, показывает, как они представляют себе эти гарантии. Наряду с отказом Азербайджана от диалога со Степанакертом по вопросам прав и безопасности, эта позиция свидетельствует о том, что Баку продолжает проводить политику геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха.

В начале своего выступления я подчеркнул важность выполнения обязательств. Азербайджан отказывается выполнять свои обязательства, которые были достигнуты в многосторонних форматах, как в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, так и в вопросе Нагорного Карабаха. Действия, воинственная риторика и экстремистский подход азербайджанского руководства серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Господин Председатель,

Основываясь на собственном опыте, мы можем утверждать, что без эффективной многосторонности в мире не будет мира и безопасности. Следовательно, мы все должны стремиться к разработке более совершенных и эффективных способов предотвращения конфликтов, геноцида и других массовых злодеяний и сосредоточиться на мирном, устойчивом развитии.

Благодарю».