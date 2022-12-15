Министр Великобритании по делам Европы Лео Докерти обратился к закрытию Азербайджаном Лачинского коридора и к срыву газоснабжения в Арцах.

«Закрытие Лачинского коридора и срыв газоснабжения в зимний период несет в себе риски серьезных гуманитарных последствий. Соединенное Королевство надеется, что и Азербайджан, и Армения выполнят все свои обязательства по прекращению огня. Длительное урегулирование может быть достигнуто только мирным, дипломатическим путем», — как сообщает «Арменпресс», написал Лео Докерти в своем микроблоге в Twitter.