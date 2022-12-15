14 декабря находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Арменпресс» сообщили об этом в МИД Армении.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением сотрудничества между Арменией и Индией, и выразили удовлетворение динамикой развития армяно-индийских отношений. В этой связи была подчеркнута важность взаимных официальных визитов на высоком уровне.

Министр иностранных дел Армении поздравил министра иностранных дел Индии с успешным председательством в Совете Безопасности ООН. Стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством и взаимной поддержкой на международных площадках.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате закрытия с 12 декабря Азербайджаном Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, и прекращения Азербайджаном газоснабжения в Арцах. Министр иностранных дел РА подчеркнул недопустимость проводимой Азербайджаном последовательной политики этнической чистки в отношении армян Нагорного Карабаха.

В тот же день министр иностранных дел Армении принял участие в официальной церемонии открытия памятника Махатме Ганди в штаб-квартире ООН.