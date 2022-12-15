Спустя 10 с лишним дней со дня начала официальным Баку провокационной операции по перекрытию Бердзорского (Лачинского) гуманитарного коридора и на третьи сутки полной блокады Республики Арцах Турция, все эти дни внимательно наблюдавшая за реакцией международного сообщества и особенно России, решила, что можно больше не прятать уши. Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, решил-таки высказать то, что мы все эти дни предполагали, ну, а теперь — знаем.

Чавушоглу заявил, что в нормализации армяно–турецких отношений Турция сделала шаги, повышающие, якобы, доверие, взаимно открыв воздушное сообщение между двумя странами, а также авиаперевозки в ближайшее время: «Поскольку Турция и Азербайджан искренни, они ожидают от Армении такой же искренности. Как страны Южного Кавказа, мы должны сделать шаги для нашего мира и стабильности».

Он намекнул на то, что Армении никто не поможет, «никто ничего не получит извне: от Запада или Востока», и призвал Армению как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

Говоря о Бердзорском (Лачинском) коридоре, Чавушоглу подчеркнул, что «миротворческое посредничество отведено русским, и они должны следить за тем, чтобы проверки азербайджанских специалистов в горнопромышленных центрах никто не запрещал»: «Здесь прямая ответственность лежит на русских. Потому что они прямо ответственны за деятельность Лачинского коридора».

Цинизм высшей категории! Чавушоглу фактически повторяет лицемерные измышления Баку о том, что коридор перекрыли якобы российские миротворцы и мешают азербайджанским «экологам», которые не чешутся об экологии в самом Азербайджане, где апшеронские свиньи загрязняют Каспий, сливая в него сточные воды, по-простому — собственные нечистоты. Я уж не говорю о том, что апшеронских террористов совершенно не волновали вопросы экологии, когда в ходе агрессии против Арцаха осенью 2020 г. они поливали арцахские леса и позиции Армии обороны запрещенным белым фосфором.

Говоря же об ответственности России за деятельность Бердзорского коридора, Чавушоглу умалчивает, что согласно Трехстороннему армяно-российско-азербайджанскому заявлению от 9 ноября 2020г. «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Азербайджан же уже несколько суток держит Арцах в полной блокаде. К транспортной блокаде добавилось перекрытие газопровода, по которому в Арцах шел газ из Армении.

Если в начале декабря Баку и Анкара осторожно тестировали возможную реакцию международного сообщества и особенно России на провокационные действия по перекрытию Бердзорского (Лачинского) коридора, то спустя две недели, убедившись, что западные страны ограничиваются заявлениями-призывами к восстановлению деятельности коридора и недопустимости подобной жестокости в отношении мирного населения Арцаха, а Россия, чьих миротворцев согнанные Алиевым террористы и обитатели дурдомов прилюдно оскорбляют и унижают, и вовсе молчит (на момент написания статьи Москва даже с заявлением не выступила), они решили, что можно действовать более нагло. Так что, можем стать свидетелями гораздо более циничных и провокационных действий азербайджано-турецкого террористического тандема с целью принудить Армению к подписанию т.н. «мирного» договора с Азербайджаном с признанием Арцаха азербайджанским. В эту схему Баку и Анкары укладывается и заявление МИД Азербайджана о том, что они не собираются продолжать переговоры по Арцаху и что вопрос прав и безопасности армян Карабаха «является внутренним делом Азербайджана».

Как в тоталитарном Азербайджане с диктатором президентом «соблюдаются» права человека весь мир, окрестивший Алиева тираном, прекрасно знает. А вот как в Азербайджане «соблюдались» права армянского населения, видимо, стоит напомнить — «сумгаит», «баку», «кировабад»… изуверские этнические чистки и акты геноцида… Недавно весь цивилизованный мир пришел в ужас от видео со зверскими расправами апшеронских террористов с армянскими военнопленными, которых не просто расстреливали, а и подвергали жесточайшим пыткам, расчленяли, порой живьем.

Таким же зверским расправам подверглось в конце1980-х — начале 1990-х армянское население бывшей Азербайджанской ССР, а потом и независимого Азербайджана, Арцаха, против которого азербайджанские власти несколько раз развязывали широкомасштабные военные действия, попадавшие в плен армянские военнослужащие и гражданские заложники… Мир молчал…

Сегодня, даже после раскрытия совершенных азербайджанскими военными по приказу высшего руководства Азербайджана преступлений, дело так и не дошло до принятия жестких мер в отношении преступников и организаторов.

Сегодня, когда эти же преступники, полностью блокировав Арцах, лишив его газоснабжения в зимний период, поставили под угрозу жизни 120 тысяч арцахцев, более 30 тысяч детей, которые не могут ходить в детсады, школы, больные в больницах не могут получать необходимое лечение, опять же мировые державы не предпринимают конкретных мер для принуждения апшеронских террористов к соблюдению норм и принципов цивилизованного сосуществования. Даже об элементарных санкциях речь не идет.

Еще бы. Евросоюз спит и видит, как заменить российский газ т.н. азербайджанским. США изучают способы поддержки доставки туркменского газа в Азербайджан, чтобы увеличить доступность нероссийского природного газа. «Азербайджан обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии и наша помощь направлена на это. Я также хочу остановиться на нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан — это был первый успех европейской дипломатии по диверсификации энергетики и сотрудничества США и Азербайджана», — сказала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в профильном комитете Палаты Представителей Конгресса по политике на Кавказе.

Вместе с тем К.Донфрид отметила, что США видят уникальную возможность способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. При этом признают, что у Еревана и Баку сохраняется нехватка доверия друг к другу. Вместе с тем она указала на роль России в мирном урегулировании, отметив, что Владимир Путин в Сочи встречался с лидерами Армении и Азербайджана. «Мы признаем роль и влияние России в регионе», — сказала Карен Донфрид.

Находящаяся под жесткими западными санкциями Россия, пытаясь устоять, судорожно цепляется за члена НАТО Турцию. Турция же вместе со своим сателлитом Азербайджаном, превратившимся «в локомотив пантюркизма на постсоветском пространстве», методично втыкая в спину России ятаган за ятаганом, угрожая Арцаху и Армении, а также Ирану, последовательно расшатывает регион с целью занять в нем место Москвы.

И вся эта геополитическая махина, кружась в смертоносном танце, грозит обрушиться на маленький Арцах, да и на Армению.

В Арцахе введено военное положение. По указу президента страны Араика Арутюняна в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения Республики Арцах и предотвращения возможных угроз в связи с ситуацией, возникшей в результате блокирования Азербайджаном автомобильной дороги Степанакерт-Горис 12 декабря 2022 г. и на основании Закона «О правовом режиме военного положения», постановлено, в частности, перевести на рабочий режим военного положения объекты особого назначения для органов государственной власти и местного самоуправления, обороны, жизнедеятельности государства и экономики, осуществлять охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и деятельность особо охраняемых объектов и транспорта, а также представляющих наибольшую угрозу для жизни и здоровья населения и окружающей среды.

«Народ Нагорного Карабаха лишен права на свободное передвижение, матери разлучены со своими детьми, неизлечимо больные люди не могут получить медикаменты и помощь. Более того, в условиях холодной зимы Азербайджан нарушил подачу газа в Нагорный Карабах. Нагорному Карабаху угрожает непосредственная опасность продовольственного, энергетического и общего гуманитарного кризиса, и если не разрешить ситуацию, она приведет к катастрофе», — заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на министерской встрече «Новая ориентация реформированной многосторонности» Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что вопрос о правах и безопасности народа Нагорного Карабаха все еще нуждается в решении. «Народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность достойно и мирно жить на своей родине», — сказал Мирзоян.

По словам министра, упадок многосторонности продемонстрировал и неспособность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, уполномоченной Советом Безопасности, выполнять свои обязанности. Одна из конфликтующих сторон фактически блокирует работу этого формата. Более того, Азербайджан в одностороннем порядке заявляет, что нагорно-карабахский конфликт был урегулирован путем применения силы, тем самым препятствуя возможному урегулированию конфликта с помощью международных посреднических усилий.

Глава МИД Армении отметил, что при ограниченном интересе международного сообщества вызовы безопасности в нашем регионе только усугубились:

«Мы постоянно сталкиваемся с ужесточением военной риторики со стороны Азербайджана, которая открыто угрожает нашему суверенитету и территориальной целостности. Спустя два года после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе вопрос репатриации армянских военнопленных остается нерешенным. Азербайджанская сторона продолжает свои спекуляции, чтобы искусственно уравновесить гуманитарные вопросы и сделать возвращение армянских военнопленных козырем, что абсолютно неприемлемо и не должно потакаться мировым сообществом», — сказал Мирзоян.

Он напомнил, что международные гуманитарные структуры, в том числе действующие в рамках ООН, до сих пор не в состоянии оказать столь необходимую помощь населению Нагорного Карабаха, фактически игнорируя их вопреки глобальному обещанию Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

«Азербайджан отказывается выполнять собственные обязательства, которые также были достигнуты в многосторонних форматах, как в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, так и в вопросе Нагорного Карабаха. Действия, воинственная риторика и экстремистский подход азербайджанского руководства серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе», — заключил глава МИД Армении.