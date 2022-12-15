Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией, создавшейся вокруг Лачинского коридора, призвав обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на заявление пресс-секретаря генсека ООН.

«Генеральный секретарь обеспокоен развитием ситуации вокруг Лачинского коридора. Генеральный секретарь призывает стороны к разрядке напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Генеральный секретарь подтверждает свое содействие дальнейшим посредническим усилиям в регионе», — говорится в заявлении.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом. Вечером 13 декабря азербайджанская сторона прервала и газоснабжение Республики Арцах.