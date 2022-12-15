Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении.

Министр Мирзоян представил генеральному секретарю ООН последние региональные события, в частности, закрытие Азербайджаном Лачинского коридора с 12 декабря, нарушение газоснабжения Нагорного Карабаха и возникшие в результате серьезные гуманитарные вызовы. Он подчеркнул необходимость соответствующего реагирования международного сообщества на создавшуюся ситуацию.

Министр коснулся и продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенных территорий Республики Армения, вопроса урегулирования армяно-азербайджанских отношений и разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает свою политику применения силы или угрозы применения силы, воинственную риторику и арменофобию, а также максималистские подходы, тем самым подрывая стабильность и безопасность на Южном Кавказе. В то же время министр иностранных дел Армении подтвердил приверженность Армении установлению стабильности и мира в регионе.