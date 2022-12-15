Госминистр Арцаха Рубен Варданян уверен, что они преодолеют очередную провокацию Азербайджана по закрытию единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, ведь азербайджанцы не имеют права находиться на этой дороге, они не имеют права принимать решения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Варданян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Мы находимся в осаде уже 72 часа. Я горжусь тем, что живу здесь с вами, потому что мы очень достойно проходим этот кризис. Я очень верю, что мы все преодолеем. Силу и веру, которые я вижу в вас, придают мне огромную энергию», — сказал Варданян.

Он отметил, что ничего подобного никогда не было, дорога не была закрыта ни во время войны 90-х, ни 44-дневной войны. Азербайджан пытается понять, как долго армяне смогут вытерпеть такое положение.

Касаясь распространяемых азербайджанцами ложных сведений, заявлений, что они будут пропускать армянские машины, госминистр Арцаха сказал: «Кто они такие, чтобы разрешать или не разрешать нам. Они не имеют права находиться на этой дороге, у них нет права принимать решение».

Он призвал не поддаваться этим слухам. «Они должны уйти с этой дороги. Пока мы не поймем, что только мы имеем право пользоваться этой дорогой, хотя и в сопровождении российских миротворцев, ничего не изменится. Если они получат такую возможность, мы не сможем их остановить», — сказал Рубен Варданян.

В сложившейся ситуации есть трудности во многих вопросах, и оперативный штаб создан для быстрого реагирования. Рубен Варданян заверил, что они будут отвечать всем обращающимся людям.

«Я уверен, что мы все преодолеем», — подчеркнул Варданян, добавив, что они вместе будут бороться и преодолевать все трудности.