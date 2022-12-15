Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал международное сообщество всеми возможными способами вмешаться, чтобы вновь был открыт закрытый Азербайджаном Лачинский коридор, который является единственной связью между Арцахом и Арменией.

«Это действие Азербайджана является проявлением геноцида, потому что в этих условиях армяне Арцаха вскоре могут оказаться перед угрозой эпидемий, болезней и голода. Следовательно, международное сообщество не имеет права оставаться равнодушным и молчать по поводу нарушения гуманитарных и основных человеческих законов и принципов», — как сообщает «Арменпресс», подчеркнул Патриарх.

Обращение Католикоса Арама I было передано межцерковным, межрелигиозным и международным организациям.