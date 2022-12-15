Европейский союз, будучи структурой, основанной на правах и свободах человека, не имеет права молчать о преступлениях, которые Азербайджан совершает против Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, такую точку зрения высказал омбудсмен Арцаха Гегам Степанян во время акции протеста перед офисом делегации Европейского союза в Армении.

Он подчеркнул, что цель инициированных им акций у посольств разных стран в Армении — добиться со стороны международного сообщества прямого осуждения провокаций Азербайджана, а также подтолкнуть их к практическим шагам, направленным на преодоление гуманитарного кризиса в Арцахе.

«Европейский союз, который является структурой, основанной на правах и свободах человека в мире, насколько нам известно, поскольку именно так ЕС представляет себя миру, сегодня не имеет права молчать о преступлениях, о той преступной политике, которую Азербайджан проводит в отношении Арцаха», — заявил Гегам Степанян.

Он подчеркнул, что от Евросоюза ждут не только заявлений и нейтралитета, но и конкретных шагов, которые остановят продолжение геноцидальной политики Азербайджана по отношению к народу Арцаха.

«Европейский союз должен понять, что сегодня более 120 тысяч человек в Арцахе находятся в заложниках по прихоти Азербайджана.

Евросоюз, который сегодня участвует в процессе урегулирования конфликта, по крайней мере прилагает усилия, должен понимать, что, сохраняя нейтралитет, он прямо способствует нарушению прав народа Арцаха», — подчеркнул омбудсмен Арцаха.