Государственный министр Арцаха Рубен Варданян сообщил, что, возможно, сегодня, 16 декабря Азербайджан откроет перекрытый им с 12 декабря Лачинский коридор.

«Я хочу сказать, что дорога может быть открыта уже сегодня. Это их решение, потому что они почувствовали, какую ошибку допустили, потому что были под большим давлением как изнутри, так и извне. Я хочу поблагодарить тех людей, которые в разных странах содействовали нам», — сказал Рубен Варданян.

Рубен Варданян также сообщил, что Азербайджан восстановил подачу газа в Арцах.