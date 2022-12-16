Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию (USAID), считает крайне важным незамедлительное открытие Лачинского коридора. Как передает «Арменпресс», об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Лачинский коридор должен быть немедленно открыт. Его закрытие может привести к серьезному гуманитарному кризису. Этот коридор является жизненно важной дорогой доставки необходимых продуктов питания и лекарств, он должен быть свободным», — написала она.

С 10:30 утра 12 декабря группа азербайджанцев, якобы по экологическим причинам, перекрыла участок Шуши-Карин Так на автомагистрали Степанакерт-Горис. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние дети, не могут возвратиться в свои дома, некоторые из них на время остались в Сюникской области. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.