Конгрессмен США Брэд Шерман выразил глубокую обеспокоенность продолжающейся агрессией Азербайджана против армянского народа. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном заявлении конгрессмена.

«Азербайджан закрыл единственную дорогу, которая связывает Арцах с Арменией и используется для перевозки продуктов питания, лекарств и других жизненно важных предметов. В результате жизнь 120 000 армян Арцаха и перспективы мира в регионе находятся под серьезной угрозой.

Международное сообщество должно безоговорочно осудить эту возмутительную провокацию и предпринять все возможные и необходимые шаги для поддержки армянского народа в этой критической ситуации. Соединенные Штаты должны быть лидером в таких усилиях и предпринять реальные шаги по сдерживанию агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении, начиная с реализации 907-й поправки», — отметил Шерман.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что после войны 2020 года это очередной тяжелый момент для армян, армянский народ стойкий и решительный. «Я всегда буду поддерживать народ Армении и Арцаха, продолжать нашу борьбу и положить конец нападениям Азебайджана на Армению и Арцах», — заключил конгрессмен Брэд Шерман.