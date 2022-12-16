Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян объявил о проведении митинга в Степанакерте 17 декабря в 15:00.

Как передает «Арменпресс», об этом Рубен Варданян объявил в прямом эфире своей страницы в Facebook. «Эти 4 дня, которые мы провели в такой ситуации, позволили нам понять, что мы едины. Поэтому мы объявляем завтра митинг, который проведем в Степанакерте в 15:00. Я призываю всех принять участие в митинге, чтобы показать нашу силу, наше единство, показать, что Арцах — великая сила», — сказал Рубен Варданян

Он добавил, что понимает, что еще ничего не закончено, и предстоит довольно долгий путь для реализации плана независимости, безопасности и развития Арцаха. «Но мы не сможем добиться победы, если не будем честны и справедливы друг с другом. Все те, кто надеется, что для них будут какие-то особые условия, должны отказаться от таких надежд», — сказал Варданян.