По состоянию на 11:00 Азербайджан продолжает удерживать закрытым Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило МВД Арцаха.

«Учитывая ситуацию, создавшуюся в результате блокирования Азербайджаном Республики Арцах, Министерство внутренних дел в целях надлежащего обеспечения общественного порядка и внутренней безопасности несет в столице и районах службу в усиленном режиме.

Для обратной связи звонить на номера: 102, 911», — говорится в сообщении МВД Арцаха.