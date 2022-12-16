Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленную правительством законодательную инициативу, согласно которой будет создано Министерство внутренних дел.

Как сообщает «Арменпресс», пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О структуре и деятельности правительства» и сопутствующие проекты были приняты на заседании НС, получив 67 голосов «за» и 6 «против».

В рамках МВД будут действовать три службы: Служба спасения, Полиция и Служба миграции и гражданства. В ведении министерства будет Академия, отвечающая за проведение и качество подготовки кадров.

После принятия в первом чтении законопроекта прошло закрытое обсуждение с участием двух комиссий НС, были обсуждены все детали. В результате в пакет были внесены определенные поправки, были исправлены технические недочеты.