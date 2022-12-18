Ведущий эксперт военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, который в интервью RUSARMINFO заявил, что России необходимо адекватно реагировать на действия Азербайджана уволен из ВУЗа.

«В прошедшую пятницу в эфире одного из телеканалов М. Александров, занимавший должность ведущего эксперта (0,5 ст.) Центра военно-политических исследований университета, допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства.

Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб.

Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, Ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета» , — сообщает ректорат.