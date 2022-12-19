3 декабря сего года ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО М.В. Александров в телефонном интервью интернет порталу Русарминфо выступил с критикой провокационных действий азербайджанской стороны против российских миротворцев в Нагорном Карабахе

. Несмотря на декларацию о союзнических отношениях с Россией, Баку не постеснялся совершенно сознательно пойти на эти провокации для изменения статуса Лачинского коридора. Александров предостерег Баку от дальнейшего нагнетания ситуации и предупредил, что вооруженное нападение на российских миротворцев приведет к ответным действиям ВС РФ, включая удары по энергетической инфраструктуре Азербайджана.

Недавнее интервью очень не понравилось азербайджанской стороне, которая явно планировала путем провокаций вызвать конфликт с миротворцами, а затем потребовать их вывода из Нагорного Карабаха. По этой причине на все интернет-ресурсы М.В.Александрова был обрушен целый поток азерботов с оскорблениями и запугиваниями.

Доктор Михаил Александров дал интервью порталу Инфотека24 по поводу данной ситуации, которые представляем ниже.

Как именно Вам угрожали нацисты и продолжают ли поступать угрозы?

Оскорбления со стороны азербайджанских нацистов не отличались оригинальностью. Они представляли собой исковерканные матерные высказывания в сочетании с угрозами убить меня и мою семью. Их были сотни. Здесь они взяли на вооружение приемы киевских нацистов, которые использовали против меня и некоторых других экспертов похожую тактику. Но с киевским режимом у нас война, а Азербайджан изображает из себя союзника России и в то же время прибегает к таким формам психологической войны против представителей российского экспертного сообщества.

В определенный момент мне стало жутко. Я подумал, что я, русский человек, в своей стране оказался беззащитным перед лицом распоясавшейся диаспоры другого государства и ее покровителей в органах власти РФ. Ни в одной стране мира власти не допустили бы такого поведения со стороны иностранного государства и его агентов на своей территории. Но у нас почему-то власть считает иностранными агентами только представителей западных государств. А вот напористую и агрессивную азербайджанскую диаспору, действующую в интересах Баку, в иноагенты никто не записывает. А надо бы, пока не стало слишком поздно.

Обращались ли Вы в правоохранительные органы?

Я не обращался в правоохранительные органы, поскольку привлечь конкретных организаторов кампании запугивания в отношении меня не возможно, они сидят в Баку, а может и в Анкаре. А докапываться до каждого мелкого азербота бессмысленно. Доказать целенаправленную акцию все-равно будет невозможно. В этих условиях власти РФ должны бить, что называется, по площадям: выявлять и объявлять иностранными агентами любых азербайджанцев и не только азербайджанцев, а и иных лиц, действующих в интересах Баку, в том числе ведущих проазербайджанскую пропаганду в СМИ и в интернет-ресурсах. А различные сообщества, где кучкуется подобная публика, надо просто блокировать. В ФСБ должен быть создан специальный отдел по борьбе с агрессивным поведением иностранных диаспор и предотвращения их влияния на внутреннюю и внешнюю политику РФ.

Каково влияние Баку на сам ВУЗ?

Одним из влиятельных лоббистов азербайджанских интересов в России является ректор МГИМО Торкунов. Он находится в приятельских отношениях с президентом Азербайджана Алиевым еще со времен работы последнего в МГИМО. В таких отношениях, на первый взгляд, нет ничего плохого, но только до тех пор пока они не превращаются в отношения сюзерена и вассала. А Торкунов, видимо, сам не заметил как из приятеля Алиева превратился в его клиента и стал безропотно выполнять указания азербайджанского президента. В итоге на посту ректора ключевого вуза страны мы имеем не патриота, не государственника, а лоббиста интересов Азербайджана. А это наносит прямой ущерб национальным интересам России. Президенту и Правительству пора понять, что в сложнейшей обстановке глобального противоборства с Западом от таких людей как Торкунов надо как можно быстрее избавляться.