В Арцахе скончался человек, который находился в тяжелом состоянии. Последнего не смогли перевезти в Ереван, так как азербайджанцы на протяжении уже 8 дней перекрыли дорогу Горис-Степанакерт.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на репортаж Общественной телекомпанией Арцаха. Больной находился на курсах гемодиализа более 15 лет и необходимо было перевезти его в другой медцентр.

Еще один пациент, нуждающийся в срочной операции на сердце, был доставлен машиной скорой помощи в сопровождении Международного комитета Красного Креста, российских миротворческих войск и полиции через Лачинский коридор сначала в Медицинский центр Гориса, а затем в Кардиологический центр Норк-Мараша.

Хотя удалось перевести одного пациента в Ереван, в Республиканской больнице Арцаха есть много пациентов, перевозку которых в Ереван невозможно организовать. На данный момент 92 пациента находятся на стационарном лечении в больнице, 11 находятся в отделении реанимации, 4 из них — в крайне тяжелом состоянии.

Такая же картина и в Детском медицинском центре «Аревик», где в отделении реанимации, интенсивной терапии и неонатологии находятся 12 детей. Состояние одного 4-месячного ребенка в медицинском центре крайне тяжелое, по словам исполнительного директора медцентра, жизни угрожает опасность. Срочно нужно перевезти ребенка в Ереван.