Сами азербайджанские «активисты» оставили за собой право проверять гуманитарные грузы и препятствовать беспрепятственному прохождению грузов через Лачинский коридор.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге «Twitter» сообщил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Экологические активисты» Азербайджана позволяют себе досматривать гуманитарные грузы и препятствовать беспрепятственному прохождению грузов по Лачинскому коридору, подчеркнул посол по особым поручениям.

Марукян добавил, что фактически они незаконно начислили себе таможенные пошлины.

«Этой чуши нужно положить конец», — подчеркнул он.

"Environmental activists" of Azerbaijan have taken responsibility for checking humanitarian cargo and are preventing the unhindered passage of cargo through the Lachin Corridor. Basically, they have illegally reserved customs duties. This nonsense has to be stoped! pic.twitter.com/9slVzQg4O5