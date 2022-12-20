По просьбе Армении 20 декабря состоится заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждена ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», обсуждение включено в повестку дня заседания Совета безопасности ООН на основании письма постоянного представителя Армении при ООН на имя председателя Совета безопасности.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что на заседании будет обсуждаться ситуация в Лачинском коридоре.С 12 декабря и по настоящее время Азербайджан держит закрытой единственную магистраль, соединяющую Арцах с Арменией и миром — Лачинский коридор.