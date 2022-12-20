Джуди Чу, член Палаты представителей США, поддерживает народ Арцаха, страдающий из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пост конгрессмена в Twitter.

«Я поддерживаю тысячи людей, которые страдают из-за незаконного блокирования Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, Лачинского коридора», — написала она на своей странице в Twitter.

Конгрессмен также отметила, что с гордостью присоединилась к конгрессмену Адаму Шиффу и другим его коллегам, направив письмо президенту США и призвав его принять меры для защиты народа Арцаха.

Как ранее сообщал «Арменпресс», около трех десятков конгрессменов во главе с конгрессменом США Адамом Шиффом направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали его предпринять решительные шаги для обеспечения безопасности армянского населения Арцаха. Конгрессмены отметили, что если такая ситуация сохранится, гуманитарная катастрофа станет неизбежной.