13 детей находятся в отделениях реанимации и новорожденных в медсанчасти «Аревик» Республики Арцах. Состояние здоровья 4-месячного ребенка, у которого диагностирован висцеральный лейшманиоз, остается критическим.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения Арцаха, отмечая, что местные врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, консультируясь в режиме онлайн со специалистами Армении.

В «Республиканском медицинском центре» в реанимации находятся 9 пациентов, двое из них в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для стабилизации состояния пациентов.

Министерство здравоохранения Арцаха принимает все возможные меры для надлежащего преодоления ситуации, созданной из-за блокады.

В связи с блокировкой Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, в медицинских учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Арцах, по-прежнему приостановлены плановые операции.