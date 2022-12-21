Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян подчеркнул, что вопрос Арцаха обсуждался и освещался на заседании Совета Безопасности ООН.

«Было очень важно, что вопрос Нагорного Карабаха вновь поднялся в повестке обсуждения высшей организации. Мы находимся в осаде уже более 200 часов, и реакция всех на заседании Совбеза ООН острая: то, что происходит, неприемлемо, дорога должна быть открыта без предварительных условий», — сказал Рубен Варданян, сообщает «Арменпресс».

Государственный министр Арцаха поблагодарил всех, в том числе правительство РА, за поддержку этих работ.

12 декабря в 10:30 группа азербайджанцев перекрыла участок Шуши-Карин автодороги Степанакерт-Горис по экологическим причинам. Сотни граждан, в том числе несовершеннолетние, не могут вернуться домой, некоторые из них временно остались в Сюникском марзе. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со столицей Степанакертом.

21 декабря ситуацию вокруг Лашинского коридора обсудили на заседании Совета Безопасности ООН. Представители практически всех стран в своем выступлении единодушно подчеркнули необходимость разблокировки Лачинского коридора.