Мексика с большой тревогой следит за эскалацией напряженности, связанной с ситуацией в Лачинском коридоре, а также обеспокоена возможными гуманитарными последствиями ситуации из-за невозможности доставки гуманитарной помощи в очень сложных и тревожных условиях, которые еще более осложняется зимними месяцами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Мексики на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация в Лачинском коридоре.

«Мы очень обеспокоены продолжающимся блокированием движения людей и транспортных средств, поэтому призываем к свободному передвижению по всему коридору в соответствии с положениями заявления от 9 ноября 2020 года. Мы также призываем следовать нормам международного права, в том числе нормам международного гуманитарного права», — заявил представитель Мексики в ООН.

По словам дипломата, Мексика призывает стороны уважать и полностью выполнять все положения трехстороннего соглашения от 9 ноября и преодолевать свои разногласия путем диалога с целью заключения мирного соглашения, которое внесет значительный вклад в стабильность в регионе.

«Мы призываем все международные структуры, которые могут повлиять или организовать диалог со сторонами, призвать их к преодолению своих разногласий дипломатическим путем. Наконец, мы призываем стороны избегать таких действий, которые могут привести к напряженности или началу боевых действий. Во время предыдущих кризисов уже были большие человеческие жертвы, и следует избегать любой ситуации, которая подвергает опасности мирных жителей», — заключил представитель Мексики в ООН.