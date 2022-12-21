Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону по случаю его дня рождения.

Как сообщает «Арменпресс», в сообщении говорится:

«Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль,

Шлю вам свои самые искренние и теплые поздравления с днем ​​рождения.

От имени армянского народа и от себя лично позвольте пожелать Вам несгибаемой воли и неиссякаемой энергии для того, чтобы вести за собой французский народ, добиваться новых успехов и великих свершений.

Будьте уверены, что в этот трудный период, полный глобальных вызовов, Армения поддерживает Вашу высокую миссию, направленную на установление международного мира и стабильности. Армянский народ разделяет с дружественной Францией высшие ценности демократии, основных свобод и цивилизации, которые нас объединяют.

Господин Президент, также хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Вас с днем ​​рождения и Новым годом, пожелать Вам успехов во всех Ваших начинаниях.

Надеюсь, что наступающий год будет наполнен миром и новыми достижениями для дружественных народов Армении и Франции, в пользу углубления особого сотрудничества наших стран и укрепления непоколебимой дружбы наших народов.

Примите, г-н Президент, заверения в моем глубоком уважении.

С уважением, Никол Пашинян».