Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону по случаю его дня рождения.
Как сообщает «Арменпресс», в сообщении говорится:
«Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль,
Шлю вам свои самые искренние и теплые поздравления с днем рождения.
От имени армянского народа и от себя лично позвольте пожелать Вам несгибаемой воли и неиссякаемой энергии для того, чтобы вести за собой французский народ, добиваться новых успехов и великих свершений.
Будьте уверены, что в этот трудный период, полный глобальных вызовов, Армения поддерживает Вашу высокую миссию, направленную на установление международного мира и стабильности. Армянский народ разделяет с дружественной Францией высшие ценности демократии, основных свобод и цивилизации, которые нас объединяют.
Господин Президент, также хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Вас с днем рождения и Новым годом, пожелать Вам успехов во всех Ваших начинаниях.
Надеюсь, что наступающий год будет наполнен миром и новыми достижениями для дружественных народов Армении и Франции, в пользу углубления особого сотрудничества наших стран и укрепления непоколебимой дружбы наших народов.
Примите, г-н Президент, заверения в моем глубоком уважении.
С уважением, Никол Пашинян».