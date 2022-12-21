Кения глубоко обеспокоена сообщениями о продолжающейся блокаде Лачинского коридора. Кения призывает обе стороны снизить существующую напряженность и сотрудничать для обеспечения свободы передвижения и безопасности вдоль коридора в соответствии с предыдущими договоренностями.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Кении на заседании Совета безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация в Лачинском коридоре.

«Подчеркиваем, что сторонам необходимо проявить максимальную сдержанность и воздержаться от любых действий, которые могут привести к обострению ситуации. В частности, они должны воздерживаться от распространения дезинформации и ложной информации, в том числе в социальных сетях. Это может посеять панику среди населения, подорвав взаимопонимание и мир», — заявил представитель Кении в ООН.

Дипломат отметил, что ни один конфликт не может иметь военного решения, но использование существующих инструментов мирного разрешения споров, использование инструментов, предусмотренных Уставом ООН, включая консультации и переговоры, дают наилучшую возможность для достижения прочного и стабильного результата.

Поэтому мы призываем заинтересованные стороны продолжать работу с обеими сторонами для нахождения всеобъемлющего и прочного решения конфликта и регулирования отношений на основе принципов взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности обеих сторон вдоль их границ», — говорится в сообщении. — сказал представитель Кении.

Он подчеркнул, что диалог должен быть принят как основной и наиболее жизнеспособный способ разрешения конфликта. По словам представителя Кении, обе страны должны работать добросовестно, проявляя политическую волю и решимость.

«Такое сотрудничество, в свою очередь, принесет ощутимые результаты, которые будут выгодны обеим странам», — заключил представитель Кении.