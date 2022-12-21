Влиятельные члены Совета Безопасности ООН призвали к немедленному открытию Лашинского коридора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил вице-спикер НС Акоп Аршакян.

«Это очень важно, это тоже результат проделанной большой работы. Мы сделаем все, чтобы наши братья и сестры как можно быстрее смогли пройти по этому коридору, и право на перевозку грузов было восстановлено», — подчеркнул Аршакян.

На вопрос, есть ли у СБ ООН, кроме заявления, эффективные механизмы, чтобы заставить Азербайджан открыть коридор, Аршакян ответил, что СБ ООН может принять резолюцию, а также применить разного рода политические механизмы.

«Мы должны сделать все, чтобы этот инструментарий использовался в полной мере», — добавил Аршакян.