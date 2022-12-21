ЕСПЧ 21 декабря рассмотрел иск Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджану. Об этом сообщает Офис представителя по международным правовым вопросам Армении.

«Отмечая, что на данный момент вопрос о контроле Азербайджана над «Лачинским коридором» является спорным, а также принимая во внимание взятые Азербайджаном на себя обязательства по пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, «гарантировать безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», и напоминая об обязательствах, взятых на себя Европейской конвенцией, Европейский суд постановил на основании правила 39 Регламента Суда обязать Азербайджан взять на себя все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи в Армению через «Лачинский коридор», а также безопасного передвижения лиц, оставшихся без крова в дороге или нуждающихся в средствах к существованию.

В то же время Европейский суд принял решение отдать приоритет жалобе № 4, поданной Арменией, согласно правилу 41 Регламента Суда.

Напомним, что Армения в этом году 15, 16, 20 и 21 декабря подавала ходатайства о принятии обеспечительных мер и дополнительной информации в Европейский суд, прося о принятии мер в отношении Азербайджана для устранения нарушений прав гражданского населения в результате блокады дороги, проходящей через «Лачинский коридор»,- говорится в решении ЕСПЧ.