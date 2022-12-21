Иран подчеркивает важность гуманитарных вопросов в отношении ситуации в Лачинском коридоре. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 21 декабря заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

«Иран всегда представлял свою позицию по событиям в кавказском регионе, и она всегда была ясной. Иран всегда уделял особое внимание территориальной целостности и уважению международно признанных границ. Неоднократно упоминалась и подчеркивалась важность гуманитарных вопросов в связи с проблемами, связанными с Лачинским коридором», — подчеркнул он.

По его словам, на каждом этапе в приоритете должны быть гуманитарные вопросы в регионе, а лучший способ решения всех вопросов — это переговоры за столом.

«В таком случае внимание уделяется только гуманитарным вопросам, а вопрос здоровья населения занимает важное место. Надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее и все будет хорошо», — заключил посол.

С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает закрывать единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины. Совет Безопасности ООН обсудил вопрос Лачинского коридора на внеочередном заседании, выступили представители государств-членов, в основном подчеркнув необходимость сохранения положений трехсторонней декларации от 9 ноября, для обеспечения свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору.